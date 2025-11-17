İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "The Times": Britaniya üç ölkənin sakinlərinə viza verilməsini qadağan edə bilər

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 06:35
    The Times: Britaniya üç ölkənin sakinlərinə viza verilməsini qadağan edə bilər

    Böyük Britaniya üç Afrika ölkəsinin səlahiyyətli orqanları qeyri-qanuni miqrantların deportasiyasında əməkdaşlıq etməsələr, onlara viza verilməsini dayandıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" qəzeti Britaniya Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, sözügedən ölkələr Anqola, Namibiya və Konqo Demokratik Respublikasıdır.

    Qəzet yazıb ki, bu ölkələr Böyük Britaniyaya qeyri-qanuni yolla gələn təxminən 4000 soydaşını geri qəbul etməkdən imtina ediblər. Son tarix göstərilməyib.

    Məqalədə bildirilib ki, noyabrın 13-də Böyük Britaniya Daxili İşlər Nazirliyi bu ölkələrin Londondakı səfirliklərinə bir ay ərzində deportasiya ilə bağlı Britaniya hakimiyyət orqanları ilə daha fəal əməkdaşlıq etməsələr, viza məhdudiyyətlərinin sərtləşdirilməsi riski barədə xəbərdarlıq edib.

    Böyük Britaniya viza Turist
    The Times: Британия может запретить выдачу виз жителям трех стран

    Son xəbərlər

    06:35

    "The Times": Britaniya üç ölkənin sakinlərinə viza verilməsini qadağan edə bilər

    Digər ölkələr
    06:04

    KİV: Rusiya neftinə qarşı sanksiyalar ABŞ-də yanacağın qiymətini artırıb

    Region
    05:36

    Türkiyədə 100-ə yaxın şəxs toyda aşdan zəhərlənib

    Region
    05:14

    Fələstin konstitusiyasının layihəsi üzərində işlər yekunlaşmaq üzrədir

    Digər ölkələr
    04:31

    Tramp Rusiya ilə əməkdaşlıq edən ölkələrin "qara siyahı"ya salınmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    04:22

    Rubio Maduronu narkotik kartelinin lideri adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:00

    Pentaqon dronları qlobal miqyasda təhlükə hesab edib

    Digər ölkələr
    03:44

    Sakit okeanda narkotik yüklü gəmi məhv edilib

    Digər ölkələr
    03:05

    ABŞ-nin maliyyə naziri gələn il ölkədə real gəlir artımını gözləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti