The Nation: ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению военных Камбоджи

Военно-морские силы Таиланда начали операцию в провинции Трат по вытеснению камбоджийских военных с таиландской территории.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation.

Таиландская разведка обнаружила сосредоточение сил и средств камбоджийской армии в приграничном районе на суверенной территории Таиланда.

"Несмотря на сдержанность Таиланда и постоянные усилия по налаживанию диалога, камбоджийские силы не были выведены с территории Таиланда, - заявил пресс-секретарь ВМС Парат Раттаначайпхан. - Напротив, они усилили свои подразделения группами специального назначения, снайперами и реактивными системами залпового огня, а также улучшили свои позиции и тактические сооружения способами, которые явно оказывают влияние на суверенитет Таиланда".

Раттаначайпхан указал, что камбоджийские войска вырыли оборонительные траншеи, установили тяжелое вооружение и задействовали БПЛА для постоянного наблюдения за позициями и военными объектами Таиланда.

"Чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность страны, у таиландских Королевских ВМС и соответствующих служб безопасности не было иного выбора, кроме как провести военные операции по вытеснению камбоджийских сил с суверенной территории Таиланда", - добавил он.

Напомним, что ситуация между Камбоджей и Таиландом обострилась 8 декабря.