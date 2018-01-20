 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Террористы открыли огонь по мирным жителям, не выступившим против Турции, 25 человек погибли

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В результате огня, открытого YPG - одного из сирийских крыльев террористической группировки РПК - по гражданским лицам, не примкнувшим к акциям против Турции, погибли 25 мирных жителей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, инцидент произошел в находящемся под контролем террористов и военных инструкторов США регионе Манбидж.

    Они посредством оружия заставляют население выйти на площадь города.

    После распространения информации о проведении Турцией антитеррористической операции в сирийском регионе Африн, террористы с целью создания живого щита вывезли мирных жителей на грузовых автомобилях на границу. Многие из них подростки 12-14 лет и 70-летние женщины и мужчины.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi