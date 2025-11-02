Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Telegraph: Трамп намерен переложить расходы по поддержке Киева на Европу

    02 ноября, 2025
    • 02 ноября, 2025
    • 09:13
    Telegraph: Трамп намерен переложить расходы по поддержке Киева на Европу

    В последнее время политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины стала более определенной, и направлена на то, чтобы Вашингтон не тратился на поддержку Киева, а основное финансовое бремя взяла на себя Европа.

    Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

    "Украинская политика Трампа, похоже, обрела некоторые последовательные черты: Америка не позволит России просто победить, но и американскому конгрессу не придётся одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи Киеву", - отмечает издание.

    Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины, а американское оружие "не будет передаваться Киеву в дар, а будет продано ему на коммерческих условиях", заявляет газета.

    Бывший британский министр иностранных дел Джереми Хант сказал изданию: "Трамп понял, что он не может позволить, чтобы Украина проиграла, и не в последнюю очередь потому, что его могут в этом обвинить".

    Он считает, что Трамп в настоящее время не откажется от участия в урегулировании украинского конфликта, как и других мировых конфликтов, поскольку "не может быть более вовлеченного в международные дела президента".

    В то же время, как отмечает The Telegraph, последние санкции, введенные Трампом в отношении России, показывают, что он готов наращивать экономическое давление на Россию, и делать в этом отношении даже больше, чем предыдущий президент Джо Байден.

    Дональд Трамп российско-украинская война Украина Европа военная помощь
    "Telegraph": Tramp Kiyevin dəstəklənməsi xərclərini Avropaya ötürməyi planlaşdırır

    Лента новостей