    "Telegraph": Tramp Kiyevin dəstəklənməsi xərclərini Avropaya ötürməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 09:23
    Son vaxtlar ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukrayna ilə bağlı siyasəti daha aydın olub və Vaşinqtonun Kiyevi dəstəkləməyə pul xərcləməməsinə, əsas maliyyə yükünü isə Avropanın öz üzərinə götürməsinə yönəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Telegraph" yazıb.

    "Trampın Ukrayna siyasəti, görünür, bir sıra ardıcıl xüsusiyyətlər qazanıb: Amerika Rusiyanın sadəcə qalib gəlməsinə icazə verməyəcək, lakin ABŞ Konqresi Kiyevə yeni çoxmilyardlıq yardım paketlərini təsdiqləmək məcburiyyətində qalmayacaq", - nəşr qeyd edib.

    Qəzetin bildirdiyinə görə, Tramp ümid edir ki, Avropa Ukraynanın dəstəklənməsi xərclərinin əsas hissəsini öz üzərinə götürəcək, Amerika silahı isə "Kiyevə hədiyyə kimi verilməyəcək, ona kommersiya şərtləri ilə satılacaq".

    Britaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Ceremi Hant nəşrə bildirib: "Tramp başa düşüb ki, o, Ukraynanın məğlub olmasına icazə verə bilməz və bu ona görə belə deyil ki, onu bunda günahlandıra bilərlər".

    O hesab edir ki, Tramp hazırda Ukrayna münaqişəsinin, eləcə də digər qlobal münaqişələrin həllində iştirakdan imtina etməyəcək, çünki "beynəlxalq məsələlərə bundan daha çox cəlb olunmuş prezident ola bilməz".

    Eyni zamanda, "The Telegraph" qeyd edib ki, Trampın Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi son sanksiyalar göstərir ki, o, Rusiyaya iqtisadi təzyiqi artırmağa hazırdır və bu baxımdan əvvəlki prezident Co Baydendən daha çox iş görməyə hazırdır.

