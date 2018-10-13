Telegraph: Скрипаль в прошлом году ездил в Швейцарию для информирования местных спецслужб

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, менее чем за год до своего отравления ездил в Швейцарию, где информировал местные разведывательные службы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph, которая опубликовала выдержки из новой книги журналиста Марка Урбана The Skripal Files.

"Летом 2017 года наши встречи были прерваны недельной поездкой, которую он совершил в Швейцарию, чтобы поговорить с ее федеральными разведывательными службами", - написал автор.

Скрипаль при этом не сказал Урбану об истинных целях своих контактов со швейцарскими спецслужбами, однако, как полагает издание, он мог предоставлять информацию по делу о предполагаемой российской кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

По версии британской стороны, 4 марта Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.