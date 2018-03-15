Россия готова к расследованию инцидента со Скрипалем

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, российская сторона призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Это не факультативное, а обязательное требование по конвенции (о запрещении химического оружия). Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

"Если полученные разъяснения будут сочтены недостаточными, можно будет обратиться за содействием к руководящим органам ОЗХО. Это единственный цивилизованный вариант урегулирования вопроса. Раз уж нас абсолютно безосновательно обвинили в несоблюдении конвенции, другого пути просто нет. Без плотного диалога специалистов различного профиля здесь не обойтись", — добавил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что письмо, направленное премьер-министром Великобритании генсеку ООН в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, содержит безответственные заявления и угрозы в адрес России как суверенного государства в нарушение устава ООН.