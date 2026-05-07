Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады Ирана

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 13:24
    Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады Ирана

    Иран и США достигли договоренностей о смягчении морской блокады Ирана в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    "Достигнуты договоренности относительно смягчения блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива", - утверждают собеседники канала.

    По их данным, сейчас по этому вопросу ведутся интенсивные контакты, и "в ближайшие часы ожидается прорыв в решении проблемы судов, заблокированных в проливе".

    Вместе с тем источники Al Arabiya уточнили, что "на данный момент нет никаких договоренностей о проведении прямых встреч между иранцами и американцами", контакты продолжают осуществляться через посредников.

    По информации собеседников канала, президент США Дональд Трамп также запросил у иранской стороны максимально быстрый ответ на американское предложение по деэскалации.

    Al Arabiya отмечает, что переговорный процесс идет без препятствий и "Иран может уже сегодня передать свой ответ пакистанским посредникам".

    Дональд Трамп Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tehran və Vaşinqton İranın blokadasının yumşaldılması barədə razılığa gəlib
    Tehran, Washington agree on easing Iran blockade

    Последние новости

    14:11

    Украина второй раз за восемь дней атаковала НПЗ "Лукойла" в Перми

    Другие страны
    14:08

    В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира

    Другие страны
    13:49

    CBC Sport извинился перед болельщиками за отсутствие трансляции полуфинала ЛЧ

    Футбол
    13:46

    Яссер Алаки: ИБР готов оказать Азербайджану поддержку в сфере ИИ

    ИКТ
    13:32

    ICIEC о привлечении инвестиций в Азербайджан и поддержке экспорта

    Финансы
    13:24

    Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады Ирана

    Другие страны
    13:21

    В ICD назвали сельское хозяйство главным направлением работы в Азербайджане

    Финансы
    13:11

    Пезешкиан: Открытие Ормуза зависит от снятия блокады, введенной США

    В регионе
    13:09

    МВД: В Хазарском районе из оборота изъято более 6 кг наркотиков

    Происшествия
    Лента новостей