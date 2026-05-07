Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады Ирана

Иран и США достигли договоренностей о смягчении морской блокады Ирана в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

"Достигнуты договоренности относительно смягчения блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива", - утверждают собеседники канала.

По их данным, сейчас по этому вопросу ведутся интенсивные контакты, и "в ближайшие часы ожидается прорыв в решении проблемы судов, заблокированных в проливе".

Вместе с тем источники Al Arabiya уточнили, что "на данный момент нет никаких договоренностей о проведении прямых встреч между иранцами и американцами", контакты продолжают осуществляться через посредников.

По информации собеседников канала, президент США Дональд Трамп также запросил у иранской стороны максимально быстрый ответ на американское предложение по деэскалации.

Al Arabiya отмечает, что переговорный процесс идет без препятствий и "Иран может уже сегодня передать свой ответ пакистанским посредникам".