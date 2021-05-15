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Тед Круз отправится в Израиль

Тед Круз отправится в Израиль Американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) сообщил в субботу, что в ближайшее время намерен посетить Израиль.
Другие страны
15 мая 2021 г. 22:38
Тед Круз отправится в Израиль
Тед Круз

Американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) сообщил в субботу, что в ближайшее время намерен посетить Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Круз посетит страну с целью оценить нужды Израиля в области обеспечения национальной безопасности.

"В ближайшие дни я отправлюсь в Израиль, чтобы оценить, что им нужно для защиты их национальной безопасности, которая тесна связана с национальной безопасностью Америки", - написал законодатель на своей странице в Twitter.

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