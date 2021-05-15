Тед Круз отправится в Израиль

Американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) сообщил в субботу, что в ближайшее время намерен посетить Израиль.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Круз посетит страну с целью оценить нужды Израиля в области обеспечения национальной безопасности.
"В ближайшие дни я отправлюсь в Израиль, чтобы оценить, что им нужно для защиты их национальной безопасности, которая тесна связана с национальной безопасностью Америки", - написал законодатель на своей странице в Twitter.
Incredible.
In the coming days, I will travel to Israel to assess what they need to protect their national security, which is closely tied to America's national security. https://t.co/NwcwMJfOnM