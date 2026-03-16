Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Таяни: Италия против вовлечения морской миссии ЕС в ситуацию в Ормузском проливе

    Италия выступает против вовлечения морской миссии ЕС в разблокирование Ормузского пролива для восстановления его полноценного функционирования.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом глава МИД Италии Антонио Таяни заявил журналистам перед началом Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе.

    По его словам, миссия ASPIDES должна быть усилена для обеспечения безопасности морского судоходства в Красном море и Суэцком канале, а что касается Ормузского пролива - необходимо приложить дополнительные дипломатические усилия для обеспечения свободы судоходства.

    "Мы продолжим работать в этом направлении, готовы усилить ее и миссию ATALANTA, однако я не думаю, что их можно расширить на Ормузский пролив, в том числе потому, что у них разные задачи: одна направлена на борьбу с пиратством, а другая - на оборону, то есть это разные миссии", - сказал Таяни.

    Он также рассказал о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где подтвердил приверженность Италии, прежде всего, поддержке Украины и соглашений с НАТО.

    "Наши военные останутся на базах НАТО, пусть и в сокращенном составе. В коалиции против ИГИЛ было сокращено число военных в связи, но мы останемся там, чтобы выполнить обязательства, которые мы взяли на себя", - отметил министр.

    Следует отметить, что ранее о предпочтении дипломатического решения ситуации в Ормузском проливе заявил также глава внешнеполитического ведомства Германии Йоханн Вадефуль.

