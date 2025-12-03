Таяни: Италия не будет участвовать в программе PURL

Италия приостанавливает участие в программе PURL по закупке американского оружия для Украины.

Ка передает Report, об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на главу МИД страны Антонио Таяни.

Он отметил, что пока мирные переговоры по завершению российско-украинской войны продолжаются, участие Италии в PURL преждевременно.

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Понадобятся другие вещи - например, гарантии безопасности", - заявил Таяни журналистам в Брюсселе.

PURL - механизм США и НАТО, позволяющий союзникам совместно финансировать закупку американского оружия для Украины. К инициативе уже присоединились почти 20 стран.