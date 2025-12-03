Таяни: Италия не будет участвовать в программе PURL
Другие страны
- 03 декабря, 2025
- 22:41
Италия приостанавливает участие в программе PURL по закупке американского оружия для Украины.
Ка передает Report, об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на главу МИД страны Антонио Таяни.
Он отметил, что пока мирные переговоры по завершению российско-украинской войны продолжаются, участие Италии в PURL преждевременно.
"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Понадобятся другие вещи - например, гарантии безопасности", - заявил Таяни журналистам в Брюсселе.
PURL - механизм США и НАТО, позволяющий союзникам совместно финансировать закупку американского оружия для Украины. К инициативе уже присоединились почти 20 стран.
Последние новости
23:13
Видео
Пожар в ресторане в Баку потушенПроисшествия
23:02
В Апшеронской центральной больнице погиб мужчина, упавший с высотыПроисшествия
22:56
Фидан встретился с Умеровым в БрюсселеВ регионе
22:41
Таяни: Италия не будет участвовать в программе PURLДругие страны
22:23
Сикорский: Альянс упразднит Совет Россия - НАТОДругие страны
22:06
Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" достигло 479 человекДругие страны
21:51
Рютте: НАТО вовлечен в урегулирование в Украине, но лишь Трамп может вывести ситуацию из тупикаДругие страны
21:43
Джейхун Джалилов: Зангезурский коридор усилит экономическую интеграцию тюркского мираВнутренняя политика
21:33