Tayani: İtaliya PURL proqramında iştirak etməyəcək
- 03 dekabr, 2025
- 23:03
İtaliya Ukrayna üçün ABŞ silahlarının alınmasını nəzərdə tutan PURL proqramında iştirakını dayandırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" ölkənin xarici işlər naziri Antonio Tayaniyə istinadla məlumat yayıb.
O qeyd edib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması üzrə sülh danışıqları davam etdiyi müddətdə İtaliyanın PURL-da iştirakının vaxtı çatmayıb.
"Əgər biz razılaşmaya nail olsaq və döyüşlər dayandırılsa, silaha artıq ehtiyac olmayacaq. Başqa şeylər lazım olacaq – məsələn, təhlükəsizlik zəmanətləri", – deyə Tayani Brüsseldə jurnalistlərə bildirib.
PURL – ABŞ və NATO-nun müttəfiqlərə Ukrayna üçün Amerika silahlarının birgə maliyyələşdirilmiş şəkildə alınmasına imkan verən mexanizmdir. Təşəbbüsə artıq təxminən 20 ölkə qoşulub.