Танкер ADNOC стал первым судном с СПГ прошедшим через Ормуз

Танкер, загруженный сжиженным природным газом (СПГ), впервые с начала марта прошел через заблокированный Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Отмечается, что речь идут о судне Mubaraz, принадлежащем национальной нефтяной компанией ОАЭ ADNOC. Оно покинуло Персидский залив в апреле, имея на борту около 132,9 тыс. кубометров СПГ.

При этом уточняется, что загрузка была произведена еще 2 марта на острове Дас.

По данным аналитиков, в конце марта судно отключило транспондер AIS почти на месяц и вновь появилось в системе уже у побережья Индии.

В Kpler допускают, что танкер мог пройти пролив в период 18–19 апреля, когда сразу несколько судов пытались прорваться через коридор, включая семь СПГ-танкеров, однако это пока не подтверждено.

Ранее после 1 марта пролив пересекало только одно судно с СПГ - Sohar LNG, но оно шло практически без груза.

Газета отмечает, что рынок СПГ, где одним из ключевых игроков остается Катар, оказался среди наиболее пострадавших от ограничений судоходства в Ормузском проливе. В обычных условиях через него проходит около 20% мировых поставок СПГ.

При этом с начала марта, после начала боевых действий на Ближнем Востоке, из Персидского залива вышло более 70 танкеров с нефтью, в основном из Ирана.