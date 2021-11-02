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Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валютуПришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране из-за тяжелой экономической ситуации.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 21:56
Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту
Забихулла Муджахид

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валютуПришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране из-за тяжелой экономической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

"Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани (валюта Афганистана - ред.) при любой транзакции. Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты", - говорится в заявлении.

Согласно указу властей, нарушители будут привлечены к ответственности.

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