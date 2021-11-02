Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валютуПришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране из-за тяжелой экономической ситуации.

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валютуПришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране из-за тяжелой экономической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

"Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани (валюта Афганистана - ред.) при любой транзакции. Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты", - говорится в заявлении.

Согласно указу властей, нарушители будут привлечены к ответственности.