Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

Движение "Талибан" захватило провинцию Логар на юге Афганистана.

Движение "Талибан" захватило провинцию Логар на юге Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Associated Press (AP) местный чиновник.

Логар находится вблизи Кабула. В общей сложности талибы контролируют уже больше половины из 34 региональных столиц в Афганистане, боевики также ведут штурм трех провинциальных центров.

Накануне вечером, 13 июля, более 2 тыс. талибов пытались захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб (на северо-западе Афганистана). Правительственная армия отбросила боевиков, были убиты 27 талибов, еще 16 пострадали, заявили в пресс-центре национальной армии. К утру талибы возобновили штурм города.