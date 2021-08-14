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Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане Движение "Талибан" захватило провинцию Логар на юге Афганистана.
Другие страны
14 августа 2021 г. 13:15
Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

Движение "Талибан" захватило провинцию Логар на юге Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Associated Press (AP) местный чиновник.

Логар находится вблизи Кабула. В общей сложности талибы контролируют уже больше половины из 34 региональных столиц в Афганистане, боевики также ведут штурм трех провинциальных центров.

Накануне вечером, 13 июля, более 2 тыс. талибов пытались захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб (на северо-западе Афганистана). Правительственная армия отбросила боевиков, были убиты 27 талибов, еще 16 пострадали, заявили в пресс-центре национальной армии. К утру талибы возобновили штурм города.

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Версия на английском языке Taliban seize Logar province in Afghanistan

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