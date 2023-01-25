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Талибы призвали Нидерланды наказать осквернившего Коран экстремиста

Талибы призвали Нидерланды наказать осквернившего Коран экстремиста Временное правительство Афганистана, сформированное захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", призвало правительство Нидерландов наказать экстремиста, порвавшего Коран перед зданием голландского парламента.
Другие страны
25 января 2023 г. 11:41
Талибы призвали Нидерланды наказать осквернившего Коран экстремиста

Временное правительство Афганистана, сформированное захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", призвало правительство Нидерландов наказать экстремиста, порвавшего Коран перед зданием голландского парламента.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в среду на странице МИД талибов в Twitter.

"Исламский эмират Афганистан самым решительным образом осуждает разрыв священного Корана и надругательство над ним фанатичным политиком в Гааге, и призывает правительство Нидерландов наказать экстремиста и положить конец его политической деятельности для предотвращения систематического разжигания ненависти, нетерпимости и враждебности к исламу и мусульманам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, талибы призвали лидеров исламских стран занять единую позицию по отношению к таким действиям, чтобы "мусульмане могли эффективно защищать свою религию".

Лидер антиисламского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд 22 января провел акцию у здания парламента Нидерландов, в ходе которой порвал главную священную книгу мусульман. Днем ранее перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана.

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Версия на английском языке Taliban call on Dutch government to punish extremist for desecrating Quran

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