В Великобритании начали задерживать нелегальных мигрантов для отправки в Руанду

Сотрудники МВД Великобритании начали задерживать нелегальных мигрантов, которых планируют депортировать в Руанду.

Сотрудники МВД Великобритании начали задерживать нелегальных мигрантов, которых планируют депортировать в Руанду.

Как передает Report , об этом сообщил глава ведомства Джеймс Клеверли.

"Наши специальные подразделения ведут активную работу, быстро задерживая тех, кто не имеет права здесь находиться, чтобы мы начали осуществлять рейсы в Руанду", - отметил глава ведомства в письменном заявлении. "Наше партнерство будет удерживать мигрантов от совершения смертельно опасных рейсов через Ла-Манш", - добавил он.

В подготовленных центрах временного содержания нелегалов могут содержаться до 2,2 тыс. человек. Согласно планам британских властей, массовая депортация задержанных в Руанду начнется через 9-11 недель.