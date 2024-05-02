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В Великобритании начали задерживать нелегальных мигрантов для отправки в Руанду

В Великобритании начали задерживать нелегальных мигрантов для отправки в Руанду Сотрудники МВД Великобритании начали задерживать нелегальных мигрантов, которых планируют депортировать в Руанду.
Другие страны
2 мая 2024 г. 04:23
В Великобритании начали задерживать нелегальных мигрантов для отправки в Руанду

Сотрудники МВД Великобритании начали задерживать нелегальных мигрантов, которых планируют депортировать в Руанду.

Как передает Report, об этом сообщил глава ведомства Джеймс Клеверли.

"Наши специальные подразделения ведут активную работу, быстро задерживая тех, кто не имеет права здесь находиться, чтобы мы начали осуществлять рейсы в Руанду", - отметил глава ведомства в письменном заявлении. "Наше партнерство будет удерживать мигрантов от совершения смертельно опасных рейсов через Ла-Манш", - добавил он.

В подготовленных центрах временного содержания нелегалов могут содержаться до 2,2 тыс. человек. Согласно планам британских властей, массовая депортация задержанных в Руанду начнется через 9-11 недель.

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