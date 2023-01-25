В ООН назвали осквернение Корана в Швеции и Нидерландах безответственной выходкой

В ООН назвали оскорбление Корана в Швеции и Нидерландах безответственной выходкой.

В ООН назвали осквернение Корана в Швеции и Нидерландах безответственной выходкой.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что рвать и сжигать Коран – это проявление неуважения и безответственная выходка.

В свою очередь Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос назвал сожжение Корана в Стокгольме гнусным поступком и осудил этот шаг.

"Сожжение Корана – проявление ненависти к мусульманам, и не стоит это путать со свободой слова и самовыражения", - отметил он.

Моратинос высказал обеспокоенность тем, что в различных уголках мира наблюдается рост случаев дискриминации в отношении религиозных общин, нетерпимости и насильственных действий.

Напомним, что 21 января перед посольством Турции в Швеции лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран и в ходе акции подходить к нему было запрещено. 24 января лидер антиисламского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд провел акцию у здания парламента Нидерландов, во время которой порвал Коран.