Талибы попросили ООН остаться в Афганистане

Талибы выразили поддержку ООН и попросили организацию остаться в стране, продолжать гуманитарную деятельность

Талибы выразили поддержку ООН и попросили организацию остаться в стране, продолжать гуманитарную деятельность.

Как передает Report , об этом заявил РИА Новости по телефону из Кабула координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане, уроженец Азербайджана Рамиз Алекберов.

По его словам, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН в Афганистане и "Талибаном" продолжается в течение 18 лет. "Мы с ними работали все это время постоянно. И у нас есть установленные взаимоотношения по реализации гуманитарной деятельности", - сказал Алекберов.

По его словам, в течение последних дней "каких-то новых договоренностей" между офисом и талибами не было.

"У нас есть рабочие контакты. Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь", - отметил Алекберов.

При этом он добавил, что в условиях изменяющейся ситуации, "естественно, будут произведены какие-то уточнения, будут прорабатываться детали" взаимодействия. "Но пока новых дополнений к тем договоренностям, на основании которых мы работаем, нет", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, какие моменты взаимодействия планируется проговорить с талибами, координатор указал: "В первую очередь – это вопрос предоставления доступа женщинам, которые работают в гуманитарных условиях, к их месту работы".

По его словам, в некоторых районах женщины сталкиваются с такими препятствиями, однако "все зависит от того, кто является командиром в каком районе". "Пока централизованных инструкций мы не видели", - добавил Алекберов.