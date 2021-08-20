О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы попросили ООН остаться в Афганистане

Талибы попросили ООН остаться в Афганистане Талибы выразили поддержку ООН и попросили организацию остаться в стране, продолжать гуманитарную деятельность
Другие страны
20 августа 2021 г. 00:54
Талибы попросили ООН остаться в Афганистане
Рамиз Алекберов

Талибы выразили поддержку ООН и попросили организацию остаться в стране, продолжать гуманитарную деятельность.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости по телефону из Кабула координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане, уроженец Азербайджана Рамиз Алекберов.

По его словам, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН в Афганистане и "Талибаном" продолжается в течение 18 лет. "Мы с ними работали все это время постоянно. И у нас есть установленные взаимоотношения по реализации гуманитарной деятельности", - сказал Алекберов.

По его словам, в течение последних дней "каких-то новых договоренностей" между офисом и талибами не было.

"У нас есть рабочие контакты. Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь", - отметил Алекберов.

При этом он добавил, что в условиях изменяющейся ситуации, "естественно, будут произведены какие-то уточнения, будут прорабатываться детали" взаимодействия. "Но пока новых дополнений к тем договоренностям, на основании которых мы работаем, нет", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, какие моменты взаимодействия планируется проговорить с талибами, координатор указал: "В первую очередь – это вопрос предоставления доступа женщинам, которые работают в гуманитарных условиях, к их месту работы".

По его словам, в некоторых районах женщины сталкиваются с такими препятствиями, однако "все зависит от того, кто является командиром в каком районе". "Пока централизованных инструкций мы не видели", - добавил Алекберов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT-nin azərbaycanlı rəsmisi: “Taliblər” Əfqanıstanda qalmağı xahiş etdilər”

Экслюзивные новости

Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
18 августа 2021 г. 17:14
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
16 августа 2021 г. 11:41
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi