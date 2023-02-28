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Талибы назначили своих представителей в генконсульство в Стамбуле

Талибы назначили своих представителей в генконсульство в Стамбуле Временное правительство, созданное захватившим власть в Афганистане движением "Талибан", назначило новый состав сотрудников афганского генерального консульства в Стамбуле.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 11:30
Талибы назначили своих представителей в генконсульство в Стамбуле

Временное правительство, созданное захватившим власть в Афганистане движением "Талибан", назначило новый состав сотрудников афганского генерального консульства в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник в Twitter заявило МИД во временном правительстве талибов.

"Присутствие тысяч афганских беженцев в Стамбуле повышает значимость этого города и побуждает представителей афганского правительства предоставлять все необходимые услуги с должной прозрачностью", - говорится в заявлении.

В воскресенье талибы также назначили новых дипломатов из числа своих представителей в афганское посольство в Тегеране во главе с временным поверенным в делах Фазлем Мохаммадом Хаккани.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, 7 сентября радикалы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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Версия на английском языке Taliban appoints their representatives to Afghan Consulate General in Istanbul

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