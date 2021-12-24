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Талибы исключили из своих рядов около 1,9 тыс. боевиков

Талибы исключили из своих рядов около 1,9 тыс. боевиков Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" за последние месяцы исключило из своих рядов около 1,9 тыс. боевиков.
Другие страны
24 декабря 2021 г. 23:39
Талибы исключили из своих рядов около 1,9 тыс. боевиков

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" за последние месяцы исключило из своих рядов около 1,9 тыс. боевиков.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель радикалов Альханафи Вардак.

"С момента создания в "Исламском эмирате Афганистан" (ИЭА, используемое талибами название государства - ред.) комиссии "Тасфийе ас-Саф" ("Очистка рядов" – ред.) из рядов ИЭА были исключены 1 895 неблагонадежных человек. Среди них есть целый ряд руководителей провинций и полевых командиров", - подчеркивается в тексте.

В конце сентября талибы создали комиссию "Тасфийе ас-Саф", которая должна следить за моральным обликом боевиков и наказывать провинившихся. В декабре также был сформирован специальный комитет, который призван заниматься вопросами реорганизации и повышения эффективности новой афганской армии. По заверениям "Талибана", в состав обновленных ВС Афганистана будут мобилизованы не менее 150 тыс. бойцов, включая тех, кто состоял на службе при прежнем режиме. Кроме того, радикалы постепенно вводят в систему военного образования основы религиозного и идеологического воспитания.

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