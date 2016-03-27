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    ​"Талибан" взял на себя ответственность за теракт в Пакистане

    В результате взрыва в городе Лахор погибли 65 человек

    Баку. 28 Марта. REPORT.AZ/ Ответственность за теракт в пакистанском городе Лахор взяли на себе боевики, связанные с движением «Талибан».

    Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

    Сегодня смертник активировал на себе взрывное устройство рядом с городским детским парком. По последним данным, погибли 65 человек, около 280 были ранены, большинство жертв и пострадавших – женщины и дети.

    Атака была устроена в людом месте. В воскресенье вечером там находилось особенно много гуляющих по случаю празднования православной Пасхи. По данным информагентства, целью террористов были христиане.

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