"Талибан" направил письмо Трампу с призывом вывести войска из Афганистана

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Радикальное движение "Талибан" направило президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом "полностью вывести войска" из Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В письме "Талибан" заявляет, что насилие в стране "имеет прямую связь с присутствием иностранных войск", которые движение называет "оккупационными войсками". Также "Талибан" обвиняет коалицию во главе с США в разрушении Афганистана, что сделало страну одной из худших в отношении безопасности, экономики и правления.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".