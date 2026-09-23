Тайфун "Дуцзюань" в Японии привел к гибели девяти человек

Девять человек погибли, еще четверо считаются пропавшими без вести в результате последствий тайфуна "Дуцзюань", который 20 сентября прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю.

Как передает Report, об этом сообщила полиция префектур Канагава и Тиба.

Большинство погибших стали жертвами оползней, вызванных сильными ливнями. Некоторые утонули в автомобилях, оказавшихся в затопленных низинах.

В результате оползней серьезные повреждения получили более 500 жилых домов. Без электричества в двух префектурах остаются около 25 тыс. домохозяйств.

На дорогах региона находятся более 100 подтопленных и заглохших автомобилей.