Тайфун "Дуцзюань" в Японии привел к гибели девяти человек
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 07:29
Девять человек погибли, еще четверо считаются пропавшими без вести в результате последствий тайфуна "Дуцзюань", который 20 сентября прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю.
Как передает Report, об этом сообщила полиция префектур Канагава и Тиба.
Большинство погибших стали жертвами оползней, вызванных сильными ливнями. Некоторые утонули в автомобилях, оказавшихся в затопленных низинах.
В результате оползней серьезные повреждения получили более 500 жилых домов. Без электричества в двух префектурах остаются около 25 тыс. домохозяйств.
На дорогах региона находятся более 100 подтопленных и заглохших автомобилей.
Последние новости
13:02
Фото
В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНОРелигия
13:00
Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"В регионе
13:00
Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для ВенгрииДругие страны
12:59
Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II кварталеФинансы
12:56
"Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услугЭнергетика
12:46
Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите КаспияВнешняя политика
12:42
Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет градЭкология
12:38
Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозкахВнешняя политика
12:38
Фото