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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Тайфун "Дуцзюань" в Японии привел к гибели девяти человек

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 07:29
    Тайфун Дуцзюань в Японии привел к гибели девяти человек

    Девять человек погибли, еще четверо считаются пропавшими без вести в результате последствий тайфуна "Дуцзюань", который 20 сентября прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю.

    Как передает Report, об этом сообщила полиция префектур Канагава и Тиба.

    Большинство погибших стали жертвами оползней, вызванных сильными ливнями. Некоторые утонули в автомобилях, оказавшихся в затопленных низинах.

    В результате оползней серьезные повреждения получили более 500 жилых домов. Без электричества в двух префектурах остаются около 25 тыс. домохозяйств.

    На дорогах региона находятся более 100 подтопленных и заглохших автомобилей.

    Сход оползня Япония
    Yaponiyada "Duszyuan" tayfunu doqquz nəfərin ölümünə səbəb olub
    Typhoon Dujuan leaves nine dead in Japan

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