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    Yaponiyada "Duszyuan" tayfunu doqquz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 08:38
    Yaponiyada Duszyuan tayfunu doqquz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Sentyabrın 20-də Yaponiyanın Honsü adasının mərkəzi Sakit okean sahili boyunca keçən "Duszyuan" tayfununun nəticələrində doqquz nəfər ölüb, dahab dörd nəfər itkin düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kanaqava və Çiba prefekturalarının polisi xəbər verib.

    Ölüm hallarının əksəriyyəti güclü yağışların yaratdığı torpaq sürüşmələri nəticəsində baş verib. Bəziləri su basmış düzənlik ərazilərdə qalmış avtomobillərdə boğulub.

    Torpaq sürüşmələri nəticəsində 500-dən çox evə ciddi ziyan dəyib. İki prefekturada təxminən 25 000 ev elektriksiz qalıb.

    Bölgədə hələ də 100-dən çox su basmış və dayanmış nəqliyyat vasitəsi yollarda qalıb.

    Tayfun Torpaq sürüşmələri Yaponiya
    Тайфун "Дуцзюань" в Японии привел к гибели девяти человек
    Typhoon Dujuan leaves nine dead in Japan

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