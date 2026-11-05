Mövsümi xarakterli işdə elektron xidmət alış aktı mexanizmi tətbiq ediləcək
- 05 noyabr, 2026
- 12:57
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Azərbaycanda mövsümi xarakterli işlərdə mülki-hüquqi müqavilələr üzrə elektron xidmət alış aktı mexanizminin tətbiqi təklif edilir.
"Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.
Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən, vergi ödəyiciləri tərəfindən fiziki şəxslərin işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə cəlb olunması iki yolla həyata keçirilir:
- İşəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsinin (kontrakt) bağlanılması;
- Vergi ödəyicisi tərəfindən mülki-hüquqi müqavilə çərçivəsində fiziki şəxslərin işlərə cəlb edilməsi.
Lakin vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi nəzarəti tədbirləri zamanı tərəflər arasında mövcud olan münasibətlərin əmək və ya mülki-hüquqi müqavilə əsasında rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar müəyyən praktiki çətinliklər müşahidə olunduğundan belə bir təklif irəli sürülür.