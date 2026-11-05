İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu ləğv edilir

    ASK
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:50
    Baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu ləğv edilir

    Azərbaycanda baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumunun ləğv edilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.

    Hazırda Məcəllənin 18.66.1-ci maddəsinə əsasən, şəhadətnaməsinin verilməsinə görə 10 (on) manat məbləğində dövlət baytarlıq rüsumu müəyyən edilib. Hər dəfə ödənişli əsaslarla şahadətnamələrin alınması sahibkarlıq subyektləri üçün əlavə maliyyə yükü və digər xərclərə səbəb olur ki, bu hal da heyvan mənşəli məhsulların maya dəyərinə, habelə satış qiymətlərinə təsir göstərir.

    Təklifə görə isə sözügedən qiymət artımının qarşısını almaq məqsədilə baytarlıq şəhadətnaməsinə görə təsbit olunan dövlət rüsumunun ləğv edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.

    Azərbaycanın Vergi Məcəlləsi
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