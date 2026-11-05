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    AMB "Binance"la kriptoaktivlər üzrə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:52
    AMB Binancela kriptoaktivlər üzrə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankın (AMB) sədr müavini Vüsal Xəlilov "Binance" şirkətinin Mərkəzi və Şərqi Avropa, MDB və Afrika regionları üzrə regional rəhbəri Kirilo Xomyakovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Görüş zamanı kriptoaktivlər üzrə tənzimləmə çərçivəsinin inkişafı, xüsusi tənzimləmə rejimində kriptoaktivlərlə əlaqəli innovativ məhsulların sınaqdan keçirilməsi, real aktivlərin tokenləşdirilməsi imkanları və bu sahələrdə digər ölkələrin təcrübələri müzakirə olunub.

    Görüşdə həmçinin qeyd olunan təşəbbüslərdə "Binance" şirkəti ilə əməkdaşlığın mümkün istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Vüsal Xəlilov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Binance
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    ЦБА и Binance обсудили регулирование криптоактивов
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    Central Bank of Azerbaijan, Binance mull crypto regulation, tokenization
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