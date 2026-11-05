ЦБА и Binance обсудили регулирование криптоактивов

Центральный банк Азербайджана и компания Binance обсудили развитие регулирования криптоактивов, тестирование инновационных продуктов и возможности токенизации реальных активов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, эти вопросы были рассмотрены на встрече заместителя председателя Центробанка Вусала Халилова с делегацией во главе с региональным руководителем Binance Кириллом Хомяковым.

Стороны обсудили развитие нормативно-правовой базы в сфере криптоактивов, а также тестирование связанных с ними инновационных продуктов в рамках специального регуляторного режима.

Кроме того, были рассмотрены возможности токенизации реальных активов и опыт других стран в этих направлениях.

Участники встречи также обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества с Binance в реализации указанных инициатив.