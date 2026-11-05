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    ЦБА и Binance обсудили регулирование криптоактивов

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 12:57
    ЦБА и Binance обсудили регулирование криптоактивов

    Центральный банк Азербайджана и компания Binance обсудили развитие регулирования криптоактивов, тестирование инновационных продуктов и возможности токенизации реальных активов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, эти вопросы были рассмотрены на встрече заместителя председателя Центробанка Вусала Халилова с делегацией во главе с региональным руководителем Binance Кириллом Хомяковым.

    Стороны обсудили развитие нормативно-правовой базы в сфере криптоактивов, а также тестирование связанных с ними инновационных продуктов в рамках специального регуляторного режима.

    Кроме того, были рассмотрены возможности токенизации реальных активов и опыт других стран в этих направлениях.

    Участники встречи также обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества с Binance в реализации указанных инициатив.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Биржа Binance
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    AMB "Binance"la kriptoaktivlər üzrə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
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    Central Bank of Azerbaijan, Binance mull crypto regulation, tokenization
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