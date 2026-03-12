Таиланд вызвал посла Ирана после инцидента с судном у Ормузского пролива
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 10:02
Таиланд вызвал посла Ирана после того, как тайское судно было поражено неизвестным снарядом в районе Ормузского пролива.
Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на правительство в Бангкоке.
Кроме того, Таиланд осудил атаку на судно под тайским флагом в Ормузском проливе.
Ранее сообщалось, что балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда был атакован в Ормузском проливе, в результате чего в кормовой части судна произошли взрыв и пожар. По данным Морского департамента Таиланда, 20 членов экипажа были спасены, тогда как трое моряков числятся пропавшими без вести.
