Таиланд вызвал посла Ирана после инцидента с судном у Ормузского пролива

Таиланд вызвал посла Ирана после того, как тайское судно было поражено неизвестным снарядом в районе Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на правительство в Бангкоке.

Кроме того, Таиланд осудил атаку на судно под тайским флагом в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда был атакован в Ормузском проливе, в результате чего в кормовой части судна произошли взрыв и пожар. По данным Морского департамента Таиланда, 20 членов экипажа были спасены, тогда как трое моряков числятся пропавшими без вести.