    Таиланд вызвал посла Ирана после инцидента с судном у Ормузского пролива

    • 12 марта, 2026
    • 10:02
    Таиланд вызвал посла Ирана после инцидента с судном у Ормузского пролива

    Таиланд вызвал посла Ирана после того, как тайское судно было поражено неизвестным снарядом в районе Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на правительство в Бангкоке.

    Кроме того, Таиланд осудил атаку на судно под тайским флагом в Ормузском проливе.

    Ранее сообщалось, что балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда был атакован в Ормузском проливе, в результате чего в кормовой части судна произошли взрыв и пожар. По данным Морского департамента Таиланда, 20 членов экипажа были спасены, тогда как трое моряков числятся пропавшими без вести.

