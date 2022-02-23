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Таиланд с 1 марта заменит второй ПЦР-тест на антигенный для путешествующих

Таиланд с 1 марта заменит второй ПЦР-тест на антигенный для путешествующих Власти Таиланда приняли решение с 1 марта текущего года заменить второй ПЦР-тест на антигенный для путешественников, прибывающих по программе Test Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса людям не проходить карантин в королевстве.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 11:02
Таиланд с 1 марта заменит второй ПЦР-тест на антигенный для путешествующих

Власти Таиланда приняли решение с 1 марта текущего года заменить второй ПЦР-тест на антигенный для путешественников, прибывающих по программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса людям не проходить карантин в королевстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду во время брифинга глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

"Второй ПЦР-тест, который в настоящее время требуется для прибывающих по схеме Test & Go, будет заменен на самостоятельное антигенное тестирование, - сказала она. - Это означает, что тем, кто отправится в Таиланд по программе Test & Go, не придется бронировать гостиницу на пятый день [для прохождения ПЦР-теста и ожидания его результатов]". Кроме того, сумма обязательного покрытия "медицинской страховки, которая включает лечение коронавируса, будет снижена с 50 тыс. до 20 тыс. долларов США". "Ожидается, что все эти изменения вступят в силу с 1 марта", - добавила Марати Налита Андамо.

На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,77 млн, вылечились более 2,57 млн человек, умерли 22,7 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 49,5 млн человек.

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