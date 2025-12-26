Таиланд и Камбоджа договорились о временном прекращении огня

Власти Таиланда и Камбоджи согласовали условия временного прекращения огня, которое вступит в силу завтра.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник в правительстве Таиланда.

По его словам, первоначальное перемирие продлится 72 часа. Последующее соглашение о продлении режима должно быть одобрено Советом национальной безопасности Таиланда.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, подписанного в октябре. 24 декабря стороны начали переговоры о возобновлении режима прекращения огня.