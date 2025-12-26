Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Таиланд и Камбоджа договорились о временном прекращении огня

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 16:49
    Таиланд и Камбоджа договорились о временном прекращении огня

    Власти Таиланда и Камбоджи согласовали условия временного прекращения огня, которое вступит в силу завтра.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник в правительстве Таиланда.

    По его словам, первоначальное перемирие продлится 72 часа. Последующее соглашение о продлении режима должно быть одобрено Советом национальной безопасности Таиланда.

    Столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, подписанного в октябре. 24 декабря стороны начали переговоры о возобновлении режима прекращения огня.

    король Таиланда Камбоджа временное перемирие прекращение огня
    Tailand Kamboca ilə müvəqqəti atəşkəs barədə razılaşıb

    Последние новости

    18:12

    Байрамов: В графике президента Ильхама Алиева нет поездки на конференцию в Армению

    Внешняя политика
    18:10

    Байрамов: Вопрос Западного Азербайджана нельзя трактовать как территориальную претензию к Армении

    Внешняя политика
    18:08

    Байрамов допускает визит в Армению, если этого потребуют интересы Азербайджана

    Внутренняя политика
    18:06

    Лейла Алиева встретилась с пожилыми людьми в Центре YAŞA

    Социальная защита
    18:05

    МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в "черный список"

    Внешняя политика
    18:00

    Байрамов: Баку настаивает на равной финансовой поддержке с Ереваном

    Внешняя политика
    17:57

    МИД: Азербайджан неоднократно доказывал обоснованность позиции о необходимости изменений в Конституции Армении - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    17:55

    Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году

    Внешняя политика
    17:54

    Путин: РФ нарастила выпуск боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы

    В регионе
    Лента новостей