Tailand Kamboca ilə müvəqqəti atəşkəs barədə razılaşıb
Digər ölkələr
- 26 dekabr, 2025
- 17:10
Tailand və Kamboca hakimiyyəti sabah qüvvəyə minəcək müvəqqəti atəşkəs şərtlərini razılaşdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tailand hökumətindəki mənbəyə istinadən "Thai PBS" telekanalı məlumat verib.
Məlumata görə, ilkin atəşkəs 72 saat davam edəcək. Rejimin uzadılması barədə razılaşma Tailandın Milli Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir.
Tailand və Kamboca arasında toqquşmalar dekabrın 8-i yenidən başlayıb. Bir neçə gün sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, tərəflər döyüş əməliyyatlarını dayandırıb oktyabrda imzalanmış sülh sazişinə riayət edilməsi barədə razılığa gəliblər. Dekabrın 24-ü tərəflər atəşkəs rejiminin yenidən bərpası üzrə danışıqlara başlayıblar.
Son xəbərlər
17:17
"Mançester Yunayted" icarəyə verdiyi futbolçunu geri çağırıbFutbol
17:15
XİN başçısı: Azərbaycan üçün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər xüsusi xarakter daşıyırXarici siyasət
17:14
Nazir: Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonrakı addımlarımız onun bitmə şərtlərindən asılı olacaqXarici siyasət
17:13
ABİF işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 46 milyon manata yaxın kredit veribBiznes
17:13
Nazir: Ermənistanla digər sahələrdə də ticarət əlaqələrinin qurulması mümkündürXarici siyasət
17:12
Naxçıvanda dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilibSosial müdafiə
17:10
XİN rəhbəri: Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındırXarici siyasət
17:10
Tailand Kamboca ilə müvəqqəti atəşkəs barədə razılaşıbDigər ölkələr
17:07