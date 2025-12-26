İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Tailand Kamboca ilə müvəqqəti atəşkəs barədə razılaşıb

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:10
    Tailand Kamboca ilə müvəqqəti atəşkəs barədə razılaşıb

    Tailand və Kamboca hakimiyyəti sabah qüvvəyə minəcək müvəqqəti atəşkəs şərtlərini razılaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tailand hökumətindəki mənbəyə istinadən "Thai PBS" telekanalı məlumat verib.

    Məlumata görə, ilkin atəşkəs 72 saat davam edəcək. Rejimin uzadılması barədə razılaşma Tailandın Milli Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir.

    Tailand və Kamboca arasında toqquşmalar dekabrın 8-i yenidən başlayıb. Bir neçə gün sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, tərəflər döyüş əməliyyatlarını dayandırıb oktyabrda imzalanmış sülh sazişinə riayət edilməsi barədə razılığa gəliblər. Dekabrın 24-ü tərəflər atəşkəs rejiminin yenidən bərpası üzrə danışıqlara başlayıblar.

    Tailand Kamboca atəşkəs
