DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblar
Daxili siyasət
- 26 fevral, 2026
- 17:52
Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xidmətin əməkdaşları faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış "Ana harayı" abidəsini ziyarət ediblər.
Bu barədə "Report"a xidmətdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, soyqırımı zamanı həlak olanların əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.
