    Putin və Lukaşenko İttifaq Dövləti çərçivəsində yeni qərarlar qəbul ediblər

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 18:00
    Rusiya və Belarus prezidentləri Vladimir Putin və Aleksandr Lukaşenko İttifaq Dövlətinin Ali Dövlət Şurasının iclasının yekunları üzrə sənədlər imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Onların arasında "İttifaq Dövlətinin Standartlaşdırma və Keyfiyyət Komitəsinin yaradılması haqqında", "2025–2026-cı illər üçün İttifaq Dövlətinin ədəbiyyat və incəsənət sahəsində mükafatlarının verilməsi haqqında", "2026-cı il üçün İttifaq Dövlətinin Ali Dövlət Şurasının iclaslarına dair əsas məsələlər haqqında" qərarlar yer alır.

    A.Lukaşenko bildirib ki, hazırda iki ölkə arasında xidmət ticarəti - nəqliyyat, tikinti və informasiya sahələri üzrə - sürətlə inkişaf edir.

    Onun sözlərinə görə, qarşılıqlı investisiyalar hər iki ölkənin iqtisadiyyatına qarşılıqlı əlaqəli artım üçün impulslar verir və yeni iş yerləri yaradır. Belarusun cəlb etdiyi vəsaitlərin 60 %-dən çoxu rusiyalı investorların payına düşür.

    V.Putin iclasda iki ölkənin qonşu regionları arasında birbaşa şəhərətrafı dəmir yolu əlaqəsinin bərpası barədə qərar qəbul edildiyini bildirib.

    Vladimir Putin Aleksandr Lukaşenko Belarus Rusiya
