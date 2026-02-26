Путин и Лукашенко подписали 7 документов по итогам госсовета Союзного государства

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства подписали семь документов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Среди них постановления "О создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства", "О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025–2026 годы", "Об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год".

Лукашенко сообщил, что сейчас между двумя странами стремительно развивается торговля услугами - транспортными, строительными и информационными.

По его словам, взаимные инвестиции дают экономикам обеих стран "импульсы для взаимосвязанного роста" и создают новые рабочие места. Свыше 60% средств, привлеченных Беларусью, приходится на инвесторов из России.

Путин сообщил о том, что в ходе заседания принято решение о возобновлении прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами двух стран.