Сын миллиардера сгорел в результате ДТП

Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США.

Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, авария произошла в Гринвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин и загорелся. Когда на место происшествия приехала полиция, машина была полностью окутана дымом.

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, бензобак машины лопнул при аварии.

Отметим, что Рэй Далио – основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он занял 18-е место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, в апреле 2018 года состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 миллиарда долларов США.