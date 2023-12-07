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Сын израильского министра Айзенкота погиб в боях в Газе

Сын израильского министра Айзенкота погиб в боях в Газе В ходе боев в секторе Газа погиб Галь Айзенкот - младший сын бывшего начальника Генштаба, Гади Айзенкота, ныне являющегося министром в узком военном кабинете Израиля, где принимаются ключевые решения по ходу текущей военной кампании в анклаве.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 22:17
Сын израильского министра Айзенкота погиб в боях в Газе

В ходе боев в секторе Газа погиб Галь Айзенкот - младший сын бывшего начальника Генштаба, Гади Айзенкота, ныне являющегося министром в узком военном кабинете Израиля, где принимаются ключевые решения по ходу текущей военной кампании в анклаве.

Как передает Report, об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"Сержант запаса Галь Меир Айзенкот из Герцлии погиб в бою на севере сектора Газа в возрасте 25 лет. Его семья извещена. Армия обороны Израиля выражает свои соболезнования семье и будет продолжать сопровождать ее", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования Гади Айзенкоту и его жене Хане, назвав Галя Айзенкота "отважным бойцом и настоящим героем".

"Правительство Израиля и граждане Израиля скорбят вместе с вами. Наши герои пали не зря. Мы продолжим борьбу до победы", - добавил премьер, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.

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Версия на азербайджанском языке İsrail nazirinin oğlu döyüşdə həlak olub

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