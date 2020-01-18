 Наверх

Свыше 800 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снегопада

Свыше 800 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снегопада

Почти 700 рейсов отменены в международном аэропорту О'Хара американского города Чикаго (штат Иллинойс) из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Зимняя погода в Чикаго привела к отмене более 690 рейсов в [аэропорту] О'Хара", - указывается в сообщении на официальной странице воздушной гавани в Twitter. Ранее руководство воздушной гавани отмечало, что отмены авиарейсов вызваны снежной бурей. В другом чикагском аэропорту - Мидуэй - количество отмененных из-за непогоды рейсов перевалило за 170.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!