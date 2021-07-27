Суд Ватикана рассматривает беспрецедентное дело о финансовых махинациях

Судебный процесс по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом на средства из особых фондов государственного секретариата (правительства) Святого престола, начался во вторник в специально

Судебный процесс по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом на средства из особых фондов государственного секретариата (правительства) Святого престола, начался во вторник в специально выделенном для этого помещении Ватиканских музеев.

Во многих отношениях этот процесс является беспрецедентным. Так, никогда ранее за стенами государства-города не расследовали столь масштабное нецелевое расходование средств для инвестиций за границей и тем более не предавали подобные факты гласности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, впервые в современной истории Ватикана перед государственным судом Ватикана предстал кардинал Римско-католической церкви. Причем речь идет не о рядовом члене Кардинальской коллегии, а о могущественном сановнике Римской курии Анджело Беччу, который долгое время считался одним из наиболее доверенных сотрудников папы Римского Франциска. Вместе с Беччу на скамье подсудимых оказались еще девять человек, которым предъявлены обвинения в совершении различных тяжких преступлений.

Громкий скандал вокруг финансовых операций, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом, в частности, в Лондоне, разразился 1 октября 2019 года, когда судебно-следственные органы Ватикана санкционировали изъятие документов в госсекретариате и AIF. Примечательно, что обвинения в адрес столь серьезных структур Святого престола были выдвинуты со стороны ватиканского банка - так называемого "Института религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службы.

Стало известно, что специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани от исполнения своих обязанностей были отстранены пять влиятельных чиновников Римской курии, в том числе Карлино и Ди Руцца. Непонятным образом подписанный Джани служебный документ попал в итальянские СМИ, вследствие чего вскоре он был вынужден уйти в отставку.

После этих событий следственные органы Ватикана с новой силой занялись изучением финансовых инвестиций в зарубежную недвижимость, которые госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин охарактеризовал как "непрозрачные". В ходе расследования выяснилось, что эти капиталовложения были совершены в тот период, когда Беччу возглавлял первый отдел госсекретариата, исполняющий функции МВД. Именно сотрудники его отдела в 2013 году принимали решение о многомиллионных инвестициях в люксембургский фонд Athena Capital Global Opportunities в целях приобретения элитной недвижимости в Лондоне. При этом они использовали средства так называемого "Гроша святого Петра", то есть пожертвования католиков, которые собираются для папы Римского по всему миру.

По данным следствия, эти финансовые махинации нанесли Ватикану ущерб в размере, который по разным оценкам составляет от 73 до 166 миллионов евро.