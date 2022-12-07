Суд в США признал Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал американскую компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту США Дональду Трампу, виновной по делу о финансовых махинациях.
Как передает Report со ссылкой на агентство
Trump Organization считается виновной по многочисленным обвинениям в налоговом мошенничестве и фальсификации документов, связанных с 15-летней схемой обмана налоговых органов путем сокрытия доходов и бонусных выплат топ-менеджерам.
Trump Organization не признает себя виновной.