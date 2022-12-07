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Суд в США признал Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве

Суд в США признал Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал во вторник американскую компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту США Дональду Трампу, виновной по делу о финансовых махинациях.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 02:48
Суд в США признал Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал американскую компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту США Дональду Трампу, виновной по делу о финансовых махинациях.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, компании, управляющей отелями, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру, грозят штрафы. Точная сумма будет определена судьей штата Нью-Йорка позднее.

Trump Organization считается виновной по многочисленным обвинениям в налоговом мошенничестве и фальсификации документов, связанных с 15-летней схемой обмана налоговых органов путем сокрытия доходов и бонусных выплат топ-менеджерам.

Trump Organization не признает себя виновной.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ məhkəməsi Trampın şirkətini vergi fırıldaqlarında təqsirli bilib

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