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Суд в Индии приговорил 15 человек к смертной казни за убийство

Суд в Индии приговорил 15 человек к смертной казни за убийство Суд в штате Керала приговорил 15 человек к смертной казни за убийство, совершенное три года назад.
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30 января 2024 г. 20:16
Суд в Индии приговорил 15 человек к смертной казни за убийство

Суд в штате Керала приговорил 15 человек к смертной казни за убийство, совершенное три года назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

В 2021 году группа злоумышленников ворвалась в дом 40-летнего секретаря местного отделения партии BJP OBC Morcha Ранджита Сринивасана и убила его при матери, жене и дочери. Нападавшие оказались членами запрещенной группировки Народный фронт Индии и его политического подразделения Социал-демократическая партия Индии. Впоследствии все они были задержаны.

Сторона обвинения добивалась максимального наказания для осужденных, заявляя, что они были "подготовленным отрядом убийц", а их поступок подпадает под категорию "редчайших из редких" преступлений.

К смертной казни в Индии, согласно Уголовному кодексу страны, приговаривают за убийство, преступления, связанные с терроризмом, изнасилования, похищение людей, торговлю наркотиками, шпионаж.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda partiya nümayəndəsinin qətlində şübhəli bilinən 15 nəfər ölüm cəzasına məhkum edilib

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