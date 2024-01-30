Суд в Индии приговорил 15 человек к смертной казни за убийство

Суд в штате Керала приговорил 15 человек к смертной казни за убийство, совершенное три года назад.

Суд в штате Керала приговорил 15 человек к смертной казни за убийство, совершенное три года назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

В 2021 году группа злоумышленников ворвалась в дом 40-летнего секретаря местного отделения партии BJP OBC Morcha Ранджита Сринивасана и убила его при матери, жене и дочери. Нападавшие оказались членами запрещенной группировки Народный фронт Индии и его политического подразделения Социал-демократическая партия Индии. Впоследствии все они были задержаны.

Сторона обвинения добивалась максимального наказания для осужденных, заявляя, что они были "подготовленным отрядом убийц", а их поступок подпадает под категорию "редчайших из редких" преступлений.

К смертной казни в Индии, согласно Уголовному кодексу страны, приговаривают за убийство, преступления, связанные с терроризмом, изнасилования, похищение людей, торговлю наркотиками, шпионаж.