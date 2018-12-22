Суд в Эквадоре отклонил апелляцию Ассанжа об отмене ограничительных мер

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Суд в Эквадоре отклонил апелляцию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в которой сторона защиты требовала отмены специально выработанного протокола с ограничительными мерами в его отношении, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Суд провинции Пичинча подтвердил сегодня (21 декабря) законную силу специального протокола, опубликованного министерством иностранных дел Эквадора в октябре для регулирования проживания (Ассанжа) в посольстве Эквадора в Лондоне", - говорится в заявлении МИД Эквадора.

Как отмечается в заявлении, решение связано с тем, что протокол "не нарушает никаких конституционных прав", о которых заявляли адвокаты Ассанжа.

Ранее Ассанж заявил о шпионаже в посольстве Эквадора.