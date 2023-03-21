Суд приостановил арест экс-премьера Пакистана по обвинениям в терроризме

Высокий суд Лахора во вторник приостановил до 27 марта действие ордера на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии ("Движение за справедливость", ДЗС) Имрана Хана по двум обвинениям в терроризме.

Высокий суд Лахора во вторник приостановил до 27 марта действие ордера на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии ("Движение за справедливость", ДЗС) Имрана Хана по двум обвинениям в терроризме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Решение о приостановке действия ордера на арест было оглашено в суде в присутствии Хана, хотя ранее экс-глава кабмина отказывался от явки в судебные инстанции, утверждая, что его жизнь находится в опасности после жестких действий полиции против сторонников ДЗС.

Обвинения Хана в терроризме были выдвинуты после произошедших 18 марта в Исламабаде столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками ДЗС, сопровождавшими кортеж Хана. Экс-премьер Пакистана следовал в окружной суд столицы для участия в заседании по делу о продаже полученных им во время пребывания у власти от зарубежных лидеров дорогих подарков.