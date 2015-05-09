Суд приговорил экс-президента Египта к 3 годам тюрьмы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Суд в Каире в субботу приговорил экс-президента Египта Хосни Мубарака и двух его сыновей Аля и Гамаля к трем годам тюрьмы усиленного режима за преступления связанные с коррупцией, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Египетский суд 4 апреля приступил к пересмотру последнего коррупционного дела, обвиняемым по которому проходит экс-президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей.

Кассационный суд Египта в январе постановил отменить приговор, вынесенный ранее Мубараку и двоим его сыновьям, а также назначить новое судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств. Приговор по делу, получившему в прессе известность как "дело о дворцах", оставался последним, по которому Мубарак и его сыновья отбывали наказание.

По данным следствия, экс-президент и его сыновья присвоили 125 миллионов египетских фунтов (около 18 миллионов долларов), выделенных из бюджета Египта на ремонт и реставрацию дворцов главы государства. Однако, по данным обвинения, деньги направлялись на строительство и дизайн частных особняков и офисов семьи экс-президента. Признанный виновным по этому делу в мае минувшего года Мубарак был приговорен к трем годам лишения свободы, а его сыновья - Гамаль и Алаа - к четырем.

После отмены приговора сыновья Мубарака были выпущены из тюрьмы под домашний арест на все время пересмотра дела. Сам пожилой политик остался под домашним арестом в военном госпитале в Каире.