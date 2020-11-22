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Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа

Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа Суд в Пенсильвании в субботу отклонил иск избирательного штаба республиканца Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными бюллетени, поданные по почте в этом штате на выборах 3 ноября.
Другие страны
22 ноября 2020 г. 08:28
Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа
Дональд Трамп

Суд в Пенсильвании в субботу отклонил иск избирательного штаба республиканца Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными бюллетени, поданные по почте в этом штате на выборах 3 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, судья одного из округов Пенсильвании Мэттью Брэнн счел, что иск штаба Трампа содержит "надуманные, несостоятельные юридические доводы и спекулятивные обвинения". Окружной судья отказался удовлетворить требования республиканцев.

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