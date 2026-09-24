Суд обязал администрацию Трампа вернуть журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом

Федеральный судья США обязал администрацию президента Дональда Трампа восстановить доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белый дом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, соответствующее постановление вынес окружной судья США Тим Келли по иску новостных организаций, оспаривающих решение администрации Трампа, объявленное 18 сентября.

Отметим, что 19 сентября Трамп объявил о запрете для CNN, MS NOW и Politico на доступ в Белый дом. В ответ на это, 21 сентября CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа, заявив, что это ограничение нарушает их права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.