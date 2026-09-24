Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Суд обязал администрацию Трампа вернуть журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 09:41
    Суд обязал администрацию Трампа вернуть журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом

    Федеральный судья США обязал администрацию президента Дональда Трампа восстановить доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белый дом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, соответствующее постановление вынес окружной судья США Тим Келли по иску новостных организаций, оспаривающих решение администрации Трампа, объявленное 18 сентября.

    Отметим, что 19 сентября Трамп объявил о запрете для CNN, MS NOW и Politico на доступ в Белый дом. В ответ на это, 21 сентября CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа, заявив, что это ограничение нарушает их права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.

    Дональд Трамп Белый дом Федеральный суд США
    ABŞ məhkəməsi CNN, MS NOW və "Politico" jurnalistlərinin Ağ Evə girişini bərpa edən qərar çıxarıb
    Judge blocks Trump's White House media ban, orders access to be restored
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:31

    "Формула 1": Дан старт Гран-при Азербайджана

    Спорт
    12:23

    Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

    Внешняя политика
    12:19
    Фото

    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    Карабах
    12:17

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

    В регионе
    12:05

    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

    Происшествия
    11:58

    Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

    Другие страны
    11:50

    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

    Происшествия
    11:48

    FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершается

    АПК
    11:47

    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    Лента новостей