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    ABŞ məhkəməsi CNN, MS NOW və "Politico" jurnalistlərinin Ağ Evə girişini bərpa edən qərar çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:00
    ABŞ məhkəməsi CNN, MS NOW və Politico jurnalistlərinin Ağ Evə girişini bərpa edən qərar çıxarıb

    ABŞ-nin federal hakimi Prezident Donald Trampın administrasiyasını CNN, MS NOW və "Politico" jurnalistlərinin Ağ Evə girişini bərpa etməyə məcbur edib.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, müvafiq qərarı ABŞ dairə məhkəməsinin hakimi Tim Kelli Tramp administrasiyasının elan etdiyi qərara etiraz edən xəbər təşkilatlarının iddiası üzrə çıxarıb.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 19-da sentyabrın 19-da Tramp CNN, MS NOW və "Politico" üçün Ağ Evə girişin qadağan edildiyini elan edib. Buna cavab olaraq, sentyabrın 21-də CNN, MS NOW və "Politico" ABŞ Konstitusiyasının birinci düzəlişinə istinad edərək, öz resurslarına çıxışın bərpa olunmasını tələb ediblər. Onlar Tramp administrasiyasına qarşı iddia qaldırıblar.

    Donald Tramp Ağ Ev (Vaşinqton) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Суд обязал администрацию Трампа вернуть журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом
    MiniBoss
    MiniBoss

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