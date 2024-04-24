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Суд начал следственные действия в отношении жены премьера Испании по делу о коррупции

Суд начал следственные действия в отношении жены премьера Испании по делу о коррупции Суд Мадрида начал проводить следственные мероприятия в отношении Бегоньи Гомес, супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса, после получения жалобы от профсоюза "Чистые руки".
Другие страны
24 апреля 2024 г. 12:33
Суд начал следственные действия в отношении жены премьера Испании по делу о коррупции

Суд Мадрида начал проводить следственные мероприятия в отношении Бегоньи Гомес, супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса, после получения жалобы от профсоюза "Чистые руки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

Согласно заявлению, следственный суд Мадрида "инициировал следственные действия против Бегоньи Гомес по факту предполагаемого <...> использования связей и коррупции в бизнесе". Ход расследования "объявлен секретным", отмечается в пресс-релизе.

"В такой день, как сегодня, и после новостей, о которых я узнал, несмотря ни на что, я продолжаю верить в судебную власть моей страны", - сказал премьер, выступая в парламенте.

По версии газеты El Confidencial, расследование сосредоточено на отношениях Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства.

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Версия на английском языке Court starts investigative actions against Spanish PM’s wife in corruption case

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