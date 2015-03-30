Стычки между полицией и членами банд в Бразилии унесли 11 жизней

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В воскресенье в Бразилии были убиты 11 человек в результате столкновений между полицейскими и членами преступных группировок, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Agence France-Presse. Двое сотрудников полиции получили ранения.

Семь человек, подозреваемых в причастности к ограблению банков, были убиты в городе Куррайс-Новус, штат Риу-Гранди-ду-Норти. Один человек был арестован. В автомобилях преступников было найдено оружие и взрывчатка.

Еще четверых человек, предположительно имеющих отношение к наркоторговле, полицейские застрелили в ходе операции в Рио-де-Жанейро, в фавеле Мангейра. Позднее был обнаружен тайник преступников, в котором хранилось огнестрельное оружие, гранаты и более 1000 патронов, отмечает Report.