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    Стычки между полицией и членами банд в Бразилии унесли 11 жизней

    Двое сотрудников полиции получили ранения

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В воскресенье в Бразилии были убиты 11 человек в результате столкновений между полицейскими и членами преступных группировок, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Agence France-Presse. Двое сотрудников полиции получили ранения.

    Семь человек, подозреваемых в причастности к ограблению банков, были убиты в городе Куррайс-Новус, штат Риу-Гранди-ду-Норти. Один человек был арестован. В автомобилях преступников было найдено оружие и взрывчатка.

    Еще четверых человек, предположительно имеющих отношение к наркоторговле, полицейские застрелили в ходе операции в Рио-де-Жанейро, в фавеле Мангейра. Позднее был обнаружен тайник преступников, в котором хранилось огнестрельное оружие, гранаты и более 1000 патронов, отмечает Report.

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